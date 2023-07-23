Türkiye'de Genişbant İnternet Abone Sayısı 91,6 Milyona Ulaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 72,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 91,6 milyon olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, mobil abone sayısının 90,7 milyon olduğunu ve mobil abonelerin büyük çoğunluğunun 4,5G hizmetini tercih ettiğini belirtti. Ayrıca, taşınan toplam mobil numara sayısının 169,5 milyonu geçtiği ve fiber altyapıya ulaşmanın arttığı ifade edildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 72,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 91,6 milyon olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılının 1'inci çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, "Bu dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 30,8 milyar TL iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 10,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı başı itibarıyla mobil abone sayısı 90,7 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 106,3 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92,6'sını oluşturduğu görüldü" dedi.