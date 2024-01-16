Türk Telekom Güvenli İnternet Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

İnternet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle günlük hayatımızdaki birçok işi halletmemiz konusunda internetin çok ayrı bir yeri bulunuyor. Ancak bazı durumlarda internet kullanımını daha güvenli hale getirmek isterken bazen buna gerek kalmayabiliyor. Peki, Türk Telekom güvenli internet kapama işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar!

Türk Telekom güvenli internet kapatma nasıl yapılıyor?

Günlük hayatın olmazsa olmazlarından biri de internet oldu. Her yaştan kullanıcıya sahip olan bu ağda olumsuz sonuçlara neden olabilecek içerikler de yer alıyor. Bu noktada da güvenli internet hizmeti devreye giriyor. Özellikle ebeveynlerin tercih ettiği bu hizmet ülkemizde de yer alıyor.

Ülkemizdeki servis sağlayıcılar, internet kullanıcıları için ücretsiz bir güvenli internet hizmeti sunmakta. Bu hizmet içerisinde aile ve çocuk gibi farklı profil seçenekleri var. Böylece kullanıcılar istediği zaman hizmeti açıp kapatıyor. Güvenli internet hizmeti sunan servislerden biri de Türk Telekom.

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Türk Telekom kullanıcıları, talepleri doğrultusunda bu hizmeti kullanabiliyor. Aile ve Çocuk profilleriyle birlikte uygunsuz içerik ve zararlı sitelerden korumayı başarıyor. Ancak çocuk büyüdükçe ya da buna gerek kalmadığında bu hizmeti kapatmanız da mümkün oluyor. Türk Telekom güvenli internet kapama için yapmanız için farklı seçenekler var.

Mesaj: Güvenli internet hizmetini kapamak ve iptal etmek için ilk seçenek mesaj göndermek oluyor. Evde internet işlemi için güvenli interneti kapatmak İsteyen kullanıcılar mesaj kısmına "GÜVENLİ İPTAL" yazıp 6606'ya mesaj göndermeyi seçebiliyor. Ancak mobil kullanıcıları için ise "GÜVENLİ İPTAL" yazıp 2500'a mesaj göndermek gerek.

Diğer: Diğer seçenekler arasında ise Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni aramak, Online işlem yapmak veya bir Türk Telekom mağazasında gitmek seçeneklerini tercih edebiliyor.