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Tumblr, kullanıcı verisi satışı yapıyor

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Ortaya atılan iddialara göre Tumblr platformunun sahibi olan 404 Media, kullanıcı verisi satmaya karar verdi. Satışa çıkan bu verilerin, OpenAI ve Midjourney gibi yapay zeka devlerinin teknolojilerini geliştirmede kullanılacağı belirtiliyor.

Ortaya atılan iddialara göre Tumblr platformunun sahibi olan 404 Media, kullanıcı verisi satmaya karar verdi. Satışa çıkan bu verilerin, OpenAI ve Midjourney gibi yapay zeka devlerinin teknolojilerini geliştirmede kullanılacağı belirtiliyor.

Bu durumun platformda herhangi bir veri ihlali olacağı anlamına gelmediğini söyleyen şirket yetkilileri, kullanıcılarına kişisel verilerini paylaşmak isteyip istemedikleri hakkında da bir seçenek sunacaklarını öne sürüyor. Yapay zeka firmalarıyla yaptıkları ticaretin devam edeceğini belirten 404 Media, etik şekilde yapıldığı takdirde bu iş birliğinin tüm taraflar için oldukça kazançlı olacağından emin. İşte tüm detaylar…

Tumblr, kullanıcı verisi satışı yapıyor

Tumblr mühendislerinin bugünlerde, 2024 yılından bu yana sitede yer alan tüm verileri bir araya getirmek için yoğun mesai harcadığı konuşuluyor. Fakat bazı iddialara göre, bu süreçteki bazı aksaklıklardan dolayı devasa bir veri kaybı olmuş durumda. Bu olaydaki en tepki çeken kısım olarak ise, satılan veriler arasında +18 içeriklerin de yer alması olarak gösteriliyor. Bunun ne gibi sorunlara yol açacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Geçtiğimiz günlerde popüler forum sitesi Reddit de Google ile yaptığı 60 milyon dolarlık veri anlaşmasıyla gündem olmuştu. Bu trend sürmeye devam ettiği takdirde, kullanıcıların veri güvenliği hakkında birçok yeni ihlalin yaşanmasından endişe ediliyor. Fakat günün sonunda, tüm bu gelişmeler yapay zeka teknolojilerinin gelişmesine oldukça yardımcı olacak diyebiliriz.

Reddit ve Google'dan dev anlaşma!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tumblr'ın uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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