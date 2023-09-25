TÜBİTAK SAGE'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından yangın çıktı ve yangın TÜBİTAK personeli tarafından söndürüldü. Patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.