Transformers ve G.I. Joe Evrenleri Birleşiyor!

Transformers: Rise of the Beasts'in kapanış sahnesinde Noah karakteri, G.I. Joe logosu olan bir kart alıyor ve bu da onun özel bir karşı-terörist ekibe katıldığını gösteriyordu. Alınan son haberle birlikte söylentiler doğrulandı ve yeni Transformers filminin detayları belli oldu!

Transformers ve G.I. Joe evrenlerinin birleşeceği bir film geliyor

Bu yeni filmle ilgili henüz çok fazla ayrıntı verilmese de prodüktör Lorenzo di Bonaventura'nın verdiği demeçten anlaşıldığı kadarıyla, birçok sürprizle karşılaşabiliriz. Bonaventura, "Fanlar birçok şey istiyor; eğer yaparsak ve iyi bir şekilde çözemezsek, hayal kırıklığına uğrayacaklar. Maximals'ı çözmek biraz zaman aldı ve şimdi Joe hikayesini nasıl başlatacağımızın ipucuna sahibiz," dedi.

Film, Transformers ve G.I. Joe evrenlerinin hayranlarını bir araya getirecek gibi görünüyor. İki farklı evrenden gelen karakterlerin bir araya gelip neler yapacakları merak konusu. Transformers: Rise of the Beasts, Paramount Plus'ta yayınlanacak.

Eski popüler dizi yeniden çekilecek!

Paramount, yaklaşan animasyon filmi Transformers One'ın özel bir önizlemesini de katılımcılara sundu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.