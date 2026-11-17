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Rusya'nın büyük internet sitesi barındırma (hosting) hizmeti sağlayıcılarından Timeweb'in sistemlerinde yaşanan teknik arıza, çok sayıda internet sitesine erişim sorununa yol açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, ağ ekipmanlarında teknik sorunlar tespit edildiği ve mühendislerin hizmetleri yeniden devreye almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İnternet hizmetlerindeki kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, yarım saat içinde Timeweb'in hosting hizmetiyle ilgili yaklaşık 1700, bulut platformuyla ilgili ise 500 şikayet kaydedildi.

Timeweb'in internet sitesindeki bilgilere göre, şirketin altyapısında 700 binden fazla internet sitesi barındırılıyor.

Teknik arızadan kaç internet sitesinin etkilendiğine ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı.

Rusya'nın bir diğer büyük hosting şirketi Beget de 2 Kasım'da siber saldırıya uğramış, çok sayıda internet sitesine erişim kesilmişti. Şirket, 16 Kasım itibarıyla 225 binden fazla internet sitesinin yedeklerden geri yüklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA