Threads Uygulaması Artık Instagram'dan Bağımsız Olarak Silinebilecek

Meta'nın X rakibi olan uygulaması Threads, kullanıma sunulduğu andan itibaren inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Sonrasında kullanım oranında düşüş yaşayan Threads, yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Bu özellik sayesinde Threads uygulamasını Instagram'dan bağımsız olarak silmek mümkün olacak.

Meta'nın X rakibi olan uygulaması Threads, kullanıma sunulduğu andan itibaren inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Sonrasında kullanım oranında düşüş yaşayan Threads, yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Bu özellik sayesinde Threads uygulamasını Instagram'dan bağımsız olarak silmek mümkün olacak.

Threads hesabını Instagram'dan bağımsız bir şekilde silmek mümkün!

Teknoloji alanının önemli isimlerinden olan Meta, Twitter olarak bildiğimiz X rakibi, Threads uygulamasını kullanıma açtı. Bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasından itibaren platforma birçok özellik geldi. Ancak bugün, platformun en büyük eksikliği giderildi.

Birkaç ay önce kullanıcıların kullanımına sunulan Threads için büyük bir eksiklik vardı. O da Threads hesap silme özelliğinin olmamasıydı. Ancak bugün gelen haberle birlikte platformdaki bu eksiklik ortadan kalktı ve Threads hesap silme özelliğini getirdi.

Threads, Twitter'ın berbat ettiği özelliğini platforma ekleyecek

Threads uygulamasından hesabın silinmesi için tek yöntem Instagram hesabının da silinmesiydi. Platformun sunduğu yeni özellik sayesinde Threads hesabını bağımsız bir şekilde silmek mümkün hale gelecek.

Yeni özellik kullanıcılara iki farklı seçenek sunuyor. Kullanıcılar, Threads hesaplarını ya tamamen silecek ya da geçici süreliğine donduracak. Hesabın silinmesini tercih edenler için tüm veriler 30 gün içinde tamamen yok olacak.

Dondurulan hesapta ise veriler yer almaya devam edecek. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk olarak Threads uygulamasından "Ayarlar" kısmına girin.

Sonrasında "Hesap" seçeneğini seçin.

Karşınıza çıkan seçenekler arasından "Profili dondur veya sil" seçeneğine tıklayın.

Son olarak ise isteğinize göre hesabınızı silin ya da dondurun.

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