The Game Awards'da Yılın Oyunu ödülünün sahibi belli oldu!

The Game Awards 2022 etkinliğinde en çok beklenen ödül olan "Yılın Oyunu" kategorisinin kazananı belli oldu! İşte o oyun...

Her yıl düzenlenen ve heyecanla beklenen, "Yılın Oyunu" ödülü ile öne çıkan The Game Awards 2022 etkinliğinin sonuçları belli oldu. Törende ödüller dışında bazı oyun duyuruları da yapıldı. God Of War : Ragnarök ve Elden Ring arasında büyük rekabet içeren ödülün sahibi ortaya çıktı. İşte detaylar…

The Game Awards 2022'de yılın en iyi oyunu belli oldu!

3 saate yakın süren törende, daha önceden oyuncular ve juriler tarafından oylanmış adaylar karşımıza çıkıyor. En merak edilen ödül ise çoğunlukla "Yılın Oyunu" kategorisi oluyor. Bu kategoride kıyasıya rekabet oluşurken bu yılın devi Elden Ring oldu. Adaylar arasında tek rakibi olarak gösterebileceğimiz God Of War : Ragnarök ise çoğu kategoride ödül kazansa da bir önceki oyununun aksine yılın oyunu seçilemedi.

Elden Ring, From Software tarafından yapılan aksiyon rol yapma oyunudur. Hidetaka Miyazaki önderliğinde geliştirilen oyunun yazar kadrosunun başında ise Game of Thrones'dan tanıdığımız George R.R. Martin bulunuyor. Oyun genel olarak oynanışı ve zaman zaman zorluğuyla oyuncuların dikkatini çekti ve Yılın Oyunu ödülünün sahibi oldu.

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İşte diğer dikkat çeken ödüllerin sahipleri:

En İyi Oyun Yönetimi: Elden Ring

En iyi Bağımsız Oyun: Stray

En İyi Aksiyon Macera Oyunu: God Of War : Ragnarök

En İyi Rol Yapma Oyunu: Elden Ring

En İyi Müzik: God of War Ragnarök

En İyi Aksiyon Oyunu: Bayonetta 3

En İyi Ses Tasarımı: God of War Ragnarök

En İyi Sanat Tasarımı: Elden Ring

En İyi Hikaye Anlatımı: God of War Ragnarök

En İyi Dövüş Oyunu: Multiversus

En iyi Mobil Oyun: Marvel Snap

The Game Awards 2022 'de Yılın Oyunu seçilen Elden Ring'in sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I5-8400 ya da AMD RYZEN 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB ya da AMD RADEON RX 580 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: INTEL CORE I7-8700K ya da AMD RYZEN 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB ya da AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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