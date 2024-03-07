Tesla, Ticari İşletmelere Yönelik İki Koltuklu Model Y'yi Tanıttı

Tesla, Model Y'nin yeni bir versiyonunu tanıttı. Ticari ve küçük iş odaklı müşteriler için geliştirilen iki koltuklu Model Y gerçek oldu. Avrupa'da tanıtılan Model Y, kargo alanını en üst düzeye çıkarmak ve ticari araç teşviklerini almak için artık sadece iki koltuklu olacak.

Tesla Model Y Cargo çıktı

Model Y Cargo olarak adlandırılan yeni konfigürasyon; daha geniş bir depolama alanı bırakmak için arka koltukları kaldırıyor. Tesla bu hamle ile kargo kapasitesini 2158 litreye çıkardığını ifade etti. Bu, standart 7 koltuklu Model Y'ya kıyasla işletmelere daha geniş bir alan sunuyor.

Tesla'nın açıklamasına göre daha uzun menzil de bir diğer avantaj olacak. Üretici, Model Y Cargo'nun WLTP test döngüsüne göre tek şarjla 565 kilometreye kadar seyahat edebileceğini dile getirdi. Bu da en üst versiyonundan yaklaşık 30 km daha fazla olduğunu gösteriyor.

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Ticari araç olarak sınıflandırılması, Model Y Cargo'yu belirli pazarlarda avantajlardan yararlanmaya da uygun hale getiriyor. İlk olarak Fransa'da satışa sunulacak model, bu kapsamda ülkenin yüzde 18'lik KDV vergisinden muaf tutulacak. Bu da Tesla'nın daha fazla işletmeye hitap edeceği anlamına geliyor.

Tesla henüz fiyatlandırmayı açıklamamış olsa da, Model Y Cargo ilk olarak Tesla ile iletişime geçen Fransız müşterilere sunulacak. Otomobil üreticisinin bu programı diğer ülkelere genişletip genişletmeyeceği veya ne zaman sunacağı da belli değil.

Öte yandan Tesla'nın MG 4 ve Volkswagen ID.2 gibi modellerle rekabet edebilecek daha ucuz bir model üzerinde çalıştığı da biliniyor. Şirket, Mart 2023'te düzenlenen yatırımcı etkinliğinde Tesla Model 2 ile ilgili bazı teknik detayları paylaştı. Musk, Model 2'nin daha uygun fiyatla sunulacağını belirtti.