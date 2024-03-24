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Terratech Worlds Steam'de Erken Erişime Açıldı

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Payload Studios tarafından geliştirilen 2018 yapımı Terratech, Steam'de büyük ses getirmeyi başarmıştı. Sandbox türündeki açık dünya oyunu, yeni yapımıyla birlikte yeniden Steam'de boy gösterdi. Terratech Worlds Steam'de erken erişime açıldı. İşte detaylar.

Terratech Worlds Steam'de erken erişime çıktı

Terratech Worlds ile oyuncular oldukça hareketli bir uzaylı gezegenine gidecek. Bu gezegeni keşfetmeli, üsler inşa etmeli ve uzaylı tehditlerinden kurtulmak için araçlar üretmelisiniz. Tüm bünları yaparken diğer oyuncularla iş birliği ise kaçınılmaz olacak.

Minecraft, Valheim ve Rust gibi yapımların sevilen özelliklerini bir arada bulunduran Terratech Worlds; şu anda Steam'de erken erişime açılmış durumda. Fiyatlandırması ise 13 dolar olarak belirlendi.

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Oyun, geniş açık dünyasıyla da dikkat çekiyor. Bu dünyayı kolonileştirmek için altı oyuncuya kadar bir araya gelebilir ve çevresel tehlikelere karşı birlik olabilirsiniz. Ayrıca gezegende üs inşa ederek varlığınızı kanıtlamanız gerekiyor.

Terratech Worlds sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 4-core CPU @ 3.4Ghz or similar

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

Geliştirici Payload Studios, erken erişim döneminin topluluk geri bildirimlerine göre şekilleneceğini söyledi. Ayrıca oyuncu önerilerine göre oyunu zaman içinde geliştireceğini ve değiştireceğini ifade etti. Yeni biyomlar, keşfedilecek gezegenler, binalar ve araçlar da zamanla eklenecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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