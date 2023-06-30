Tepebaşı Belediyesi'nden Akıllı Bisiklet Hizmeti

Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Remourban projesi kapsamında hazırlanan ve Türkiye'de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin 2018'den itibaren kullanıldığı 'Paylaşımlı Bisiklet Sistemi' ESPEDAL, kent halkına bisiklet hizmeti vermeye devam ediyor. ESPEDAL sistemi kapsamında 30 elektrikli ve akıllı bisiklet hizmet veriyor. Bisikletlere, Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası, Melih Savaş Yaşam Köyü, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı (Espark AVM önü) ve Güllük Mahalle Muhtarlığı önünde bulunan istasyonlardan ulaşılabiliyor. ESPEDAL mobil uygulaması ile sisteme üye olma, kiralama, bisikletlerin ve istasyonların harita üzerinde görüntüleme, bakiye yükleme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Tripy iş birliği ile yeni nesil paylaşımlı elektrikli bisiklet sistemini hayata geçirdi. 170 bisiklet ile hizmet veren sistem, Türkiye'de ilk defa istasyondan bağımsız bir şekilde kiralama hizmeti veriyor. Vatandaşlar, ESPEDAL mobil uygulamasını telefonlarına App Store ve Play Store üzerinden indirebiliyor. ESPEDAL hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından ulaşabiliyor.