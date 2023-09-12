Teknosa, Muğla'da yeni mağaza açtı

Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa, Muğla'daki 6'ncı mağazasını Rüyapark AVM'de açtı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, Muğla'daki mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Muğla'daki 6'ncı mağazasını Rüyapark AVM'de açan Teknosa, beyaz eşya hariç binlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerin ilgisine sundu.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin 64 ilinde 190'a yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan Teknosa, yaygın mağaza ve online kanallarıyla Türkiye'de teknoloji alışverişinin öncü adresi olmayı sürdürecek.