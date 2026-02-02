TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması Başvuruları Başladı

YAKIN geleceğin en kritik teknolojileri arasında gösterilen Sürü İnsansız Hava Araçları (Sürü İHA) alanında gençleri yenilikçi çözümler geliştirmeye davet eden TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması için başvurular başladı. HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada son başvuru tarihi ise 20 Şubat olarak açıklandı.

Hem sivil hem de askeri alanlarda her geçen gün daha fazla önem kazanan sürü teknolojileri; afet yönetiminden arama kurtarmaya, çevresel gözlemden savunma uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bu alandaki yazılım, algoritma ve otonom sistem geliştirme yetkinliklerini artırmayı hedefleyen yarışma, genç mühendis adaylarını geleceğin hava sistemlerini tasarlamaya davet ediyor.

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması kapsamında takımlar, en az üç insansız hava aracından oluşan bir sürüyü tamamen otonom ve yarı otonom görev senaryoları altında başarıyla yönetmekle yükümlü olacak. Yarışmada her bir İHA'nın merkezi bir komuta bağlı kalmadan, kendi algılamaları ve sürü içi etkileşimleri doğrultusunda karar verebilme yeteneği ön plana çıkıyor.

Gerçek zamanlı algılama, koordineli hareket kabiliyeti, sürü zekası ve dağıtık kontrol yaklaşımları gibi ileri seviye teknolojilerin ölçüleceği yarışma, geliştirilen yazılım ve algoritmaların gerçek saha koşullarındaki performansını ortaya koymayı amaçlıyor. Böylece yalnızca teorik değil, pratik açıdan da güçlü sistemlerin geliştirilmesi teşvik ediliyor.

SÜRÜ İHA TEKNOLOJİLERİ GELECEĞİN HAVA SİSTEMLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Günlük yaşamdan savunma stratejilerine kadar geniş bir etki alanına sahip olan sürü İHA sistemleri; geniş alanların eş zamanlı taranması, karmaşık görevlerin koordineli biçimde yerine getirilmesi ve insan müdahalesine duyulan ihtiyacın azaltılması gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Yarışma, bu alanda geliştirilecek özgün çözümlerle Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı ve genç yetenekleri sürü sistemleri konusunda uzmanlaşmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST atmosferinde projelerini sergileme fırsatı yakalayacak takımlar, aynı zamanda alanında uzman mühendisler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek önemli bir deneyim kazanacak.

ÜNİVERSİTELİLER VE MEZUNLAR TAKIM HALİNDE KATILABİLİYOR

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine açık olan yarışmada takımlar en az üç, en fazla on kişiden oluşuyor. Disiplinler arası ekiplerin bir araya gelerek geliştireceği projeler, otonom sistemler alanında yenilikçi yaklaşımların önünü açmayı hedefliyor.

TOPLAM 750 BİN TL ÖDÜL

Yarışmada dereceye giren takımları büyük ödüller bekliyor. Birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlendi. Maddi ödüllerin yanı sıra katılımcılar, geliştirdikleri projeleri ileri seviyeye taşıyabilecekleri güçlü bir teknik deneyim ve görünürlük de kazanmış olacak.

TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması'nda yer almak, sürü zekası ve otonom sistemler alanında yetkinlik kazanmak ve geleceğin hava teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunmak isteyen takımlar için başvurular 20 Şubat 'a kadar devam ediyor.

Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü dev bir teknoloji sahnesi sunan TEKNOFEST'te yarışmacılar projelerini binlerce ziyaretçi, sektör profesyoneli ve teknoloji lideri önünde sergileme fırsatı yakalarken hem teknik yetkinliklerini geliştirme hem de kariyer yolculuklarında önemli kapılar aralama şansı da elde ediyor. Sürü zekası ve otonom sistemler alanında fark yaratmak isteyen tüm takımlar, bu büyük teknoloji buluşmasının bir parçası olmaya davetlisiniz.