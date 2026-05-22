Tekirdağ'da gençler projelerini bilim fuarında sergiledi

Tekirdağ'da düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, hazırladıkları projelerle bilim ve teknolojiye olan ilgilerini ortaya koydu. Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuar, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 20 proje sergilendi. Sıfır atık ve geri dönüşüm, ekolojik okuryazarlık, oyun ve oyunlaştırma, tarım ve hayvancılık ile değerler eğitimi başlıklarında hazırlanan çalışmalar, günümüzün önemli sorunlarına çözüm önerileri sunmasıyla dikkat çekti.

Öğrencilerin araştırma yapma, üretme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bilim fuarında katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin fikirleri ve yenilikçi yaklaşımları ziyaretçiler tarafından takdir topladı.

Okul Müdürü Mesut Akbaba, bilim fuarlarının öğrencilerin ilmi düşünme yeteneklerini geliştirmede önemli rol oynadığını belirterek, gençlerin üretken bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

