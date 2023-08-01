Steve Jobs ve Wozniak'ın İmzaladığı Çek Müzayedede

Sıfır kutulu ve nadir bulunan 4GB depolama kapasitesine sahip iPhone 4'ten sonra bir başka Apple ürünü daha mezatlarda değerleniyor. Özel Apple logolu ayakkabılarında geçtiğimiz haftalarda mezatlarda büyük paralara alıcı bulduğunu düşündüğümüzde Steve Jobs ve Woz tarafından imzalı bu çekte muhtemelen çok büyük meblağlara alıcı bulacak. İşte çok özel çek ve detayları…

Steve Jobs tarafından imzalandı ve aradan geçen yıllar değerini katladıkça katladı!

Çek diye belirtsek de aslında üzerinde yer alan meblağ çokta büyük değil. Belki de inanmayacaksınız ama bahsettiğimiz çekin değeri sadece 116,97 dolar! Üstelik çek şirketin kuruluş tarihinden 13 gün öncesinden kalma ve o dönemki meşhur garajı şirket ofisi olarak gösteriyor. Evet Apple'ın kurulduğu meşhur Jobs'ların garajını!

Müzayede açık arttırmaya çıkacak olan ve o dönemin 116,97 dolarına karşılık gelen Wells Fargo banka çeki, 7,5 x 3, doldurulmuş ve Steve Jobs tarafından imzalanmış. Tabi Steve Jobs'un imzasının hemen yanında Steve Wozniak'ın da imzası bulunuyor. Apple'ın kuruluşundan 13 gün önce imzalanan çek aslında birçok kuralın ortaklar arasında daha önceden uygulanmaya başladığını da kanıtlıyor.

Yerli ve milli kuantum bilgisayar geliştirilecek!

Ortaklık anlaşması çekin kesim tarihinden 13 gün sonra yapıldı. 1976 yılına ait olan çek o dönem bir hobi bilgisayar üreticisi için yazılmış. 116,97 dolar karşılığında Jobs'lar bir adet PCB kiti satın almışlar. Açık arttırmaya çıkacak olan çek şirketin kuruluşundan ve ortaklık anlaşmasından daha önce imzalanmış olsa da ortaklar arası kurallar uygulanmaya başlamış.

Şirket ve ortaklık anlaşması kurallarına göre 100 doların üzerinde yapılacak olan her ödeme de iki ortağında onayı olması gerek. Bu da aslında neden sadece 116 dolar için her iki ortak tarafından bir çek imzalandığının göstergesi. Son olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi çek üzerinde adres olarak Apple'ın kuruluşunu simgeleyen meşhur garajın adresinin bulunması da ayrı bir ikonik konu.

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