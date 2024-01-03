Steam'de Kasım Ayının En Popüler Oyunları Belli Oldu

Oyuncu kitlesi bir yapımın başarısını gösteren en önemli unsurlardan birisi. Bu nedenle çoğu zaman bir oyunu deneyimlemeden önce onun kitlesini, kısacası popülaritesini kontrol ediyoruz. Peki kasım ayında TL kullanımını durdurarak satın alımlarda dolara geçen ve Türk oyuncuları bir hayli üzen Steam'de en popüler oyunlar hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Baldur's Gate 3 liderliğini sürdürdü – En popüler oyunlar

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızda zirvede önemli bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira iki hafta önce liderliği el konsolu Steam Deck'ten alan Baldur's Gate 3 ilk sıradaki yerini yine koruyor. Şirketin konsolunun oyunlarla birlikte sıralamaya sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil.

Listenin üçüncüsü Counter-Strike 2 olurken, dördüncüsüyse PUBG oluyor. Bununla birlikte beşinci sırada Lethal Company yer alırken, Apex Legends altıncı sırada karşımıza çıkıyor.

Steam, 2023'ün en iyilerini seçti! Beklenmedik oyunlar var

Steam geçen haftanın en çok indirilen (26 Aralık – 2 Ocak) arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi şöyle;

Baldur's Gate 3

Steam Deck

Counter-Strike 2

PUBG

Lethal Company

Apex Legends

Call of Duty

Cyberpunk 2077

Elden Ring

War Thunder

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz