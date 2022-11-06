Starlink'te yeni şok! Fazla internet kullanan yavaşlatılacak

SpaceX'in uzaydan internet hizmeti Starlink, tartışmalı bir kullanım politikası değişikliğine gidiyor. Şirket, aylık kullanım limitini aşan kullanıcıların internet hızının yavaşlatılacağını ifade etti. Hız limitini kaldırmak isteyen müşterilerin aylık belirli kotalar satın alabileceği aktarıldı.

Starlink'e internet hız sınırı geldi

Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatmaya başlamak üzere. Şirket, Aralık ayından itibaren yürürlüğe alacağı kararla birlikte, ayda 1 TB'den fazla veri kullanan müşteriler için interneti kısıtlamaya başlayacak. Bu limit, sabah 7 ila akşam 23 arasındaki kullanımı baz alacak.

Aylık 1 TB internet kotasını dolduran kullanıcılar, yüksek hız almaya devam etmek istiyorsa ekstra paket satın alabilir. Starlink'in açıklamasına göre, GB başına 0,25 dolar ödeyerek her ay ek limit almak mümkün olacak.

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Starlink'in yeni politikası, reklamlarıyla örtüşmüyor olsa da, kullanıcıların büyük bölümünü etkilemeyecek. The Verge'in raporlarına göre uydu internet hizmeti kullanıcılarının sadece yüzde 10'undan daha azı aylık 1 TB sınırını geçiyor.

ABD ve Kanada için yürürlüğe alınan bu kararın ilerleyen dönemlerde daraltılabileceğini hatırlatmakta fayda var. Örneğin, internet limitini 1 TB'dan başlatan Starlink, önümüzdeki dönemde kotayı 700-800 GB'a kadar düşürebilir.

Bu noktada özellikle oyuncular ve içerik oluşturucuların dikkatli olması gerekiyor. Sadece Call of Duty: Modern Warfare 2'nin bile 100 GB boyutunda olduğunu düşünürsek, internet kullanımını 23: 00'ten sonrasına ertelemek mantıklı.

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