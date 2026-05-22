SpaceX'in Starship roketinin test uçuşu 30 saniye kala iptal edildi

SpaceX'in Starship roketinin 12'nci test uçuşu, fırlatmaya 30 saniye kala teknik sorun nedeniyle iptal edildi. Elon Musk, sorunun çözülmesi halinde bugün yeni bir deneme yapılabileceğini açıkladı.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship'in 12'nci test uçuşunda teknik aksaklık yaşandı. ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase Üssü'nden yapılacak olan test uçuşu fırlatmaya 30 saniye kala iptal edildi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, fırlatma kulesinin kolunu yerinde tutan hidrolik pimin geri çekilmediğini belirterek, sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi halinde bugün başka bir fırlatma denemesi yapılacağını belirtti.

SpaceX'in Starship V3 adını verdiği üçüncü nesil roketinin ilk uçuşu olacaktı. Starship, test uçuşu kapsamında bir saatlik uçuşun sonunda Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde iniş yapacak. Roket ayrıca, test uçuşunda sahte Starlink uyduları taşıyacak. - FLORIDA

