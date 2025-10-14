SpaceX'in 'Starship' Roketi 11. Test Uçuşunu Gerçekleştirdi

Haberler

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait 'Starship' roketi, Texas'taki Starbase tesisinden fırlatılarak başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Roket, uzayda 8 Starlink simülatörünü konuşlandırdı ve planlandığı gibi Hint Okyanusu'na indi.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait 'Starship' roketi, 11'inci test uçuşunu gerçekleştirdi.

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Starship' roketinin, 11'inci test uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. Texas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 18.23'te fırlatılan 'Starship' roketinin başarılı bir kalkış yaptığı ve uçuş sırasında test edilen 13 motorun tamamının ateşlendiği bildirildi. Açıklamada, planlanan hızda yörüngeye ulaşan roketin, uzayda 8 Starlink simülatörünü konuşlandırdığı da kaydedildi. 'Starship' roketi, planlandığı gibi Hint Okyanusu'na iniş yaparak testi tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
