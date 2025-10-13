Haberler

SOM-J Seyir Füzesi Atış Testinde Başarı Sağlandı

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi, atış testini başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, füzeyi ileri mühendislik seviyesinin bir göstergesi olarak tanımladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin atış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi, savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testini başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı. Satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman. Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiye'sine giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

