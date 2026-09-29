SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu öncesi Şanlıurfa'da 20 dakikalık prova uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarın başlıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de festivalde yapacağı gösteri için prova uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, Şanlıurfa GAP Havalimanı çevresinde uçuşunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise akrobatik hareketlerle??????? unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

SOLOTÜRK, festivalde gösteri yapacak.

Kaynak: AA