Bayburt Üniversitesi öğrencileri siber güvenlikte Türkiye finallerinde

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin de yer aldığı Siber Doruk Takımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Siber Vatan Programı' kapsamında düzenlenen Ulusal Siber Vatan CTF Yarışması Türkiye Finalleri'nde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bölgesini temsil etti.

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen finallerde, Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansı bölgesinin şampiyon takımları mücadele etti. KUDAKA'nın Siber Doruk Takımı da siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini ulusal düzeyde sergiledi.

Siber Doruk Takımı, Bayburt Üniversitesinin yanı sıra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşturuldu.

Takım, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen finalist takımlarla yarıştı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı