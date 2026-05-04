Savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026 yarın başlıyor

Savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026, yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarlarından biri olarak gösterilen SAHA 2026 için geri sayımda son 24 saate girildi. Savunma, havacılık ve ileri teknoloji alanında birçok yeniliğin sergileneceği fuar, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katılım sağlayacağı organizasyonda, sektörün geleceğine yön verecek teknolojilerin tanıtılması bekleniyor. SAHA 2026'nın, sektör temsilcilerini bir araya getirerek önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor. - ANKARA

