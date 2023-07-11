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SAP, Güney Avrupa Bölgesi'nde yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür atadı

SAP, Güney Avrupa Bölgesi'nde yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür atadı

Teknoloji Haberleri

Kurumsal uygulama ve yazılım şirketi SAP, Güney Avrupa bölgesinden sorumlu yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Carlos Lacerda'nın atandığını duyurdu. Lacerda, Güney Avrupa'daki Müşteri Başarısı operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.

Kurumsal uygulama ve yazılım şirketi SAP, İspanya, İsrail, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan'dan oluşan Güney Avrupa bölgesinden sorumlu yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak Carlos Lacerda'nın atandığını duyurdu. Yeni görevinde Lacerda, Güney Avrupa'daki Müşteri Başarısı (Customer Success) operasyonlarının sorumlululuğunu üstlenecek. Lacerda, SAP Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (Güney EMEA) Bölge Başkanı Manos Raptopoulos'a raporlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Güney Avrupa Yunanistan Portekiz İspanya Teknoloji Haberler

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