Samsung, ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S24 amiral gemisi serisini tüketicilerin karşısına çıkardı. Bu yeni akıllı telefonlar, teknik özellikleri bir yana yapay zeka desteği ile de dikkat çekmeyi başardı. Samsung'un Galaxy AI olarak adlandırdığı bu yapay zeka özelliklerinin bazı önceki modellere de sunulacağı açıklanmıştı. Bugün ise Samsung Galaxy S22 kullanıcılarını üzen haber geldi.

Samsung Galaxy S22 serisi, Galaxy AI güncellemesi almayacak

Bilmeyenler için Galaxy AI; mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme, telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme ve düzenlenmiş fotoğrafları doldurma gibi özellikler getiriyor. Bu bağlamda Samsung telefon kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Samsung, Galaxy AI'ı Galaxy S24 serisi için zaten sunmuştu. Yakın zamanda S23 serisi için de yayınlandı. Ancak kısa süre akıllı telefon pazarının güvenilir kaynaklarından Anthony, Galaxy S22 serisi için Galaxy AI sunulmayacağını iddia etti. Buna göre Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modelleri, güncelleme almayacak.

Samsung Galaxy AI tanıtıldı! Nasıl kullanılır?

Bir Samsung çalışanından bilgi aldığını söyleyen Anthony, Galaxy S22 bir yana 2022'de piyasaya sürülen diğer amiral gemilerinin de güncellenmeyeceğini bildirdi. Bu durumda 2021'de çıkış yapan Galaxy S21 serisi için beklentilerin bir hayli düşük olduğunu söyleyelim. Tabii bunun bir iddia olduğunu da unutmamakta fayda var.

Galaxy AI özellikleri

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama

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