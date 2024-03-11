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Samsung Galaxy M15 5G Özellikleri ve Fiyatı

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Samsung, dört büyük Android güncellemesi alacak Galaxy M15 5G modelini piyasaya sürdü. 6,5 inç Super AMOLED ekran, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP üçlü kamera ve 6.000 mAh pil gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.

Akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdüren Samsung'da bugün önemli bir gelişme yaşandı. Güney Koreli marka kısa bir süre önce dört büyük Android güncellemesi alacak Galaxy M15 5G modelini sessiz sedasız piyasaya sürdü. İşte Galaxy M15 5G özellikleri!

Galaxy M15 5G özellikleri

Galaxy M15 5G; 6,5 inç 90 Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Damla çentik tasarımına sahip bu panelin 800 nit parlaklığa sahip olduğunu da belirtelim.

Akıllı telefona güç veren işlemci henüz açıklanmadı. Ancak markanın açıklamasına göre 2,2 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli orta segment bir yonga setine sahip. Hatta iddialara göre bu özellikler MediaTek Dimensity 6100+ ile son derece uyumlu.

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Modelde 4 GB RAM mevcut. Bununla birlikte 128 GB dahili depolamaya ev sahipliği yapıyor. Burada 1 TB'a kadar micro SD kart desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Bunun dışında ürünün 25W hızlarında şarjı destekleyen 6.000 mAh'lik bir pilden beslendiğini belirtelim.

Cihazda 50 Megapiksel ana, 5 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 13 Megapiksellik bir selfie kamera karşımıza çıkıyor. Ürünün kutudan Android 14 ile çıktığını ve dört büyük Android güncellemesi alacağını belirtelim. Son olarak telefonda 3,5 mm kulaklık girişi ve yana konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısı mevcut. Fiyat gibi konularda ise şimdilik bir açıklama yapılmadı.

ÖzelliklerDeğerlerEkran6,5 inç Super AMOLED, 90 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklıkİşlemci2,2 GHz sekiz çekirdekli (orta segment)RAM4 GBDepolama128 GB + 1 TB'a kadar microSD kart desteğiPil6.000 mAh, 25W hızlı şarjKameralar50 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro, 13 MP selfieİşletim SistemiAndroid 14, dört büyük Android güncellemesi alacakDiğer3,5 mm kulaklık girişi, yana konumlandırılmış parmak izi tarayıcısıFiyatŞimdilik açıklama yapılmadı

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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