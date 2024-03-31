81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakın zamanda amiral gemisi Galaxy S24 serisini tanıtan Samsung, şimdi gözünü orta segmente çevirdi. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için geri sayım başlamışken cihazın neler sunacağı ortaya çıktı. İşte beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri…

Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri

Kısa süre önce sızan bilgilere göre Samsung Galaxy F55 modeli, 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekranla gelecek. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak.

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka tarafında ise üçlü kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açılı, 5 Megapiksel makro kameralardan oluşacak.

vivo'dan Türkiye'de bir ilk! Pil sağlığı garantisi geldi

Bellek bakımından 8 GB / 12 GB versiyonları olacak modelin depolama alanı içinse 128 GB / 256 GB seçenekleri olacak. Son olarak cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışacağı da sızan detaylar arasında yer alıyor.

Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.6 inç – Super AMOLED

1080 x 2340 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızıİşlemciExynos 1480 (4 nm)Ön Kamera32 Megapiksel, f/2.2, 26mm, 1/2.74¨, 0.8µmArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel makro kamera RAM8 GB / 12 GBDepolama Alanı128 GB / 256 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Galaxy Samsung Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ISPARTA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Isparta'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bolu'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BARTIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bartın'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI | Hakkari'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Hakkari Yerel Seçim sonuçları! 2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Niğde'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bitlis'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 ADANA SEÇİM SONUÇLARI | Adana'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Adana Yerel Seçim sonuçları! 2024 BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bingöl'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI | Tekirdağ'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları! 2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Artvin'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Nevşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi İYİ Parti mi kazanıyor? 2024 ARDAHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ardahan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Amasya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI | İzmir'de hangi parti önde? YSK İzmir Yerel Seçim sonuçları! 2024 IĞDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Iğdır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title