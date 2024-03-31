Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı

Yakın zamanda amiral gemisi Galaxy S24 serisini tanıtan Samsung, şimdi gözünü orta segmente çevirdi. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için geri sayım başlamışken cihazın neler sunacağı ortaya çıktı. İşte beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri…

Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri

Kısa süre önce sızan bilgilere göre Samsung Galaxy F55 modeli, 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekranla gelecek. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak.

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka tarafında ise üçlü kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açılı, 5 Megapiksel makro kameralardan oluşacak.

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Bellek bakımından 8 GB / 12 GB versiyonları olacak modelin depolama alanı içinse 128 GB / 256 GB seçenekleri olacak. Son olarak cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışacağı da sızan detaylar arasında yer alıyor.

Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6.6 inç – Super AMOLED 1080 x 2340 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızıİşlemciExynos 1480 (4 nm)Ön Kamera32 Megapiksel, f/2.2, 26mm, 1/2.74¨, 0.8µmArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel makro kamera RAM8 GB / 12 GBDepolama Alanı128 GB / 256 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.