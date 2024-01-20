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Samsung Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı

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Samsung, Galaxy S24 serisinde kullanılan Galaxy AI ile yapay zekayı mobil deneyimin temel parçası haline getiriyor. Yapay zeka özellikleri arasında mesaj ve belge çevirme, telefon görüşmelerini çevirme, ton ayarlama, fotoğrafları düzenleme ve ses transkripsiyonlarında konuşmacı tanımlama bulunuyor.

Son yılların ana akımı yapay zekayla ilgili çalışmalar gerçekleştiren markalardan birisi de Samsung. Güney Koreli üretici bu kapsamda geçen günlerde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy AI isimli yapay zekasını tanıttı. İlk olarak Galaxy S24 ailesinde kullanılacağı belirtilen yapay zeka görünüşe göre eski akıllı telefonlara ve tabletlere de gelecek. İşte Samsung Galaxy AI alacak modeller!

Samsung Galaxy AI alacak modeller

Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy AI çok yakında Galaxy S23 ve Galaxy Tab S9 serisinin yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 modelleri için gelecek. Bununla birlikte konuyla ilgili henüz net bir tarih olmasa da bu yılın ilk yarısı bu iş için uygun görünüyor.

Samsung, S24 serisine dahil ettiği yapay zeka özelliklerini Galaxy AI olarak adlandırıyor. Yapay zekayı mobil deneyimin temel parçası haline getirmek isteyen şirket, bu kapsamda Google Asistan ve ChatGPT benzeri bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy S24 serisinde Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı!

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama

Öte yandan Samsung ve Google arasındaki bir ortaklık sayiesnde "Circle to Search" adı verilen bir özellik de tanıtıldı. Kullanıcılar, fotoğraflarda herhangi bir nesneyi daire içine alarak Google'da aratabilecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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