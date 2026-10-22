Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 kapsamındaki bilim şenliği 26 atölyeyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 kapsamındaki bilim şenliği 26 atölyeyle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İlkadım'da TÜBİTAK 4007 kapsamındaki 'Doğadan İlham Alan Bilim' şenliği 26 atölyeyle açıldı. İlkadım Okçuluk Salonu'ndaki etkinlik, her yaş grubuna hitap ediyor ve 22-24 Ekim'de 10.00-16.00 arasında gezilebilecek.

Samsun'un İlkadım ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen "Doğadan İlham Alan Bilim" şenliğinde, 26 farklı atölyede bilim, sanat ve doğa bir araya getirildi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve Samsun'da desteklenen üç projeden biri olan şenlik, İlkadım Okçuluk Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğadan ilham alan bilimsel ve teknolojik yeniliklerin tanıtıldığı etkinlikler, okul öncesi dönemden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap ediyor.

26 farklı atölyede uygulamalı etkinlikler

Şenlikte geleneksel ebru sanatından Siberay eğitimine, resim çalışmalarından zeka oyunlarına kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Biyomimikri yaklaşımıyla doğadaki sistemlerin bilim ve teknolojiye nasıl ilham verdiği uygulamalı çalışmalarla anlatılıyor. Origami atölyesinde kuşların kanatları ile uçak kanatları arasındaki benzerlikler incelenirken, doğadan esinlenilen unsurlarla logo tasarımları ve yaratıcı kolajlar da hazırlanıyor. Etkinliklerle çocukların gözlem yapma, düşünme ve doğa ile bilim arasındaki ilişkiyi keşfetme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Şenlik 24 Ekim'e kadar açık

Halka açık olarak düzenlenen şenlikte, giriş alanına yerleştirilen karekodlar sayesinde ziyaretçiler atölyelerin hedef kitleleri ve yaş grupları hakkında bilgi alabiliyor. Katılımcılar, ilgi alanlarına göre kendilerine uygun etkinliklere yönlendirilebiliyor. "Doğadan İlham Alan Bilim" şenliği, 22-24 Ekim tarihleri arasında 10.00-16.00 saatlerinde İlkadım Okçuluk Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil gözaltında! Başbakan danışmanlığı da yapmıştı
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'e-Devlet' açıklaması geldi

Dünya genelinde güvenlik açığı! e-Devlet için açıklama geldi
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç

İntiharı engellemek isterken kabusu yaşadı
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı