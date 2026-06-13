Haberler

740 takım, 800 bin TL ödül: Teknoloji şöleninin heyecanı başladı

740 takım, 800 bin TL ödül: Teknoloji şöleninin heyecanı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SUBÜ ve SAMİB iş birliğiyle düzenlenen Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nda 740 takım yarışıyor. 8 kategoride dereceye girenlere toplam 800 bin TL ödül verilecek.

SUBÜ ve SAMİB iş birliğiyle ilköğretimden üniversite düzeyine kadar 740 takımın projeleri ile katıldığı Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın ikincisi başladı. 2 gün sürecek olan etkinlikte 8 kategoride dereceye giren öğrencilere toplam 800 bin TL ödül dağıtılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) iş birliği ile gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten/girişimci bireyler olarak yetişmeleri gayesiyle Sakarya Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın (ROBOTEK) ikincisi törenle başladı. Spor Bilimleri Fakültesinde başlayan etkinlikte 740 takım projelerini sergileyerek yarışacak. 2 gün sürecek ola olimpiyatlarda, 'Mini Sumo Robot Yarışması', 'Çizgi İzleyen Robot Yarışması', 'Robo Futbol Yarışması', 'Tasarla-Geliştir Yarışması', 'Savaşan Robot Yarışması', 'İnsansız Hava Araçları Yarışması, 'Labirent Çözen Yarışması' ve 'Serbest Kategori' gibi 8 farklı yarışma kategorisinde dereceye giren öğrencilere toplam 800 bin TL ödül dağıtılacak.

"Çocuklarımız gerçekten harikalar oluşturuyor"

Robot ve Teknoloji Olimpiyatları'nın bu sene ikincisinin düzenlendiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "SUBÜ ve SAMİB iş birliğiyle bu sene yarışmanın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Birçok kategori var çocuklarımız gerçekten harikalar oluşturuyor. Biz bunları gördüğümüz zaman göğsümüz kabarıyor. Olimpiyat şeklinde devam ediyor ve burada geleceğin mühendisleri, iş insanları yetişiyor. Bu yarışmanın bir gayesi var dolayısıyla yarışmaya katılanları tebrik ediyorum. Şu anda yarışma devam ediyor ve 740 takım katılıyor. Burada aslında ailelerle birlikte binlerce kişi aynı anda aynı teknolojisi havasını soluyor, bu da son derece kıymetlidir diye düşünüyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Marmaray’da tekmeler yumruklar havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

Marmaray vagonu boks ringine döndü!

Kanser nedeniyle ara verdiği üniversiteden 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu

Kanser yüzünden bıraktığı okuldan 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

16 yıllık korkunç sır çözüldü: Katil anne ve teyze!