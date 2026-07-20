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Rusya, Starlink'in rakibi internet uydularının ikinci grubunu fırlattı

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Rusya merkezli uzay şirketi Bureau 1440, Starlink'e rakip olarak geliştirilen uydu internet sistemi için ikinci grup alçak yörünge uydusunu 19 Temmuz'da başarıyla fırlattı. Uydular yörüngeye ulaştıktan sonra taşıyıcı roketten ayrıldı ve uçuş kontrol merkezi tarafından yönetilmeye başlandı. Proje, Rusya'nın bağımsız uydu internet ağı kurma hedefleri kapsamında SpaceX'in Starlink'ine alternatif olarak görülüyor.

Rusya merkezli uzay şirketi Bureau 1440, Starlink'e rakip olarak geliştirilen uydu internet sistemi için ikinci grup alçak yörünge uydusunu uzaya fırlattı.

Bureau 1440'tan yapılan açıklamada, ikinci toplu fırlatmanın 19 Temmuz'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırlatılan uydu sayısına ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, uyduların yörüngeye ulaştıktan sonra taşıyıcı roketten başarıyla ayrıldığı ve uçuş kontrol merkezi tarafından yönetilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, kontrollerin ve devreye alma sürecinin tamamlanmasının ardından uyduların hedef yörüngelerine geçeceği kaydedildi.

Bu arada, Rusya'nın "Rassvet (Şafak)" projesinde yer alan uydular, ülkenin kendi bağımsız uydu internet ağı kurma hedefleri doğrultusunda üretildi. Proje, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda önemli rol oynayan ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink uydularına rakip olarak görülüyor. 2020'de kurulan Bureau 1440, dünyanın her yerinde minimum gecikmeyle saniyede 1 gigabite varan veri aktarım hızlarında geniş bant internet erişimi sağlayacak alçak yörünge uydu ağları geliştiriyor.

Bureau 1440, ilk gruptaki 16 uyduyu mart sonunda fırlatmıştı. Rus basınında yer alan bazı haberlerde, söz konusu uydulardan birinin kaybedildiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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