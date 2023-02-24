Resmiyet kazandı: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor!

Warner Bros'tan yapılan açıklamaya göre Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarına dayanan yeni filmler gelecek.

John Ronald Reuel Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evreni ilk günden bu yana insanları etkisi altına almayı başardı. Yazdığı birçok kitap ile beğeni toplayan Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisi 2001 yılında ilk filmi ile vizyona girdiğinde ise sinema evreninde çığır açtı.

Orta Dünya bir kez daha beyaz perdeye aktarılıyor

Bu efsanevi filmlerin ardından Hobbit serisi ve oyunlar ile Orta Dünya evreni genişlemeye devam etmişti. Son olarak Geçtiğimiz yıl Eylül ayında çıkan Rings of Power dizisi ise büyük hayal kırıklığı olarak karşılandı. Şimdi Rings of Power'ın ikinci sezonunun çekimleri sürerken, Orta Dünya evreninden yeni filmler geleceği açıklandı.

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'ın yaptığı açıklamaya göre Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarına dayanan yeni filmler gelecek. Peter Jackson'ın orijinal üçlemesinin de arkasında bulunan New Line Cinema yeni filmlerin de yapımını üstlenecek.

Yüzüklerin Efendisi serisi hangi sırayla izlenir? [Güncel]

Warner Bros. cephesinden yapılan açıklamaya göre yeni filmler Peter Jackson tarafından üstlenen filmlerin kapsadığı konuların dışına çıkacak. Şirkete göre "JRR Tolkien'in hayalini kurduğu uçsuz bucaksız, karmaşık ve göz kamaştırıcı evren, iki üçlemede büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda." Geçtiğimiz yıl Yüzüklerin Efendisi'nin haklarını satın alan Embracer Group da bu durumu doğrulayan bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bu eserlere ne kadar değer verildiğini anlıyoruz. Ortaklarımızla birlikte çalışarak geçmişi onurlandırmayı, geleceğe bakmayı, kalite ve üretim değerlerine de bağlı kalmayı planlıyoruz."

Diğer yandan New Line ve Warner Bros Animation, Yüzüklerin Efendisi'ndeki olaylardan 183 yıl önce geçen bir animasyon filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı üzerinde çalışıyor. Rohan krallığının efsanevi lideri Helm Hammerhand'in hikayesini konu alan filmin Nisan 2024'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

Görünen o ki önümüzdeki süreçte JRR Tolkien'in Orta Dünya'sından çok daha fazla olay beyaz perdeye aktarılacak. Peki siz Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitapları temel alınarak ortaya konacak yeni filmler hakkında ne düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.