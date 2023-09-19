Redmi Note 13 Pro Plus IP68 Sertifikası ile Geliyor

Redmi Note 13 Pro Plus, toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahip olacak. Telefon ayrıca diğer yenilikçi özelliklerle birlikte kullanıcılara sunulacak.

Amiral gemisi akıllı telefonlar, teknolojinin en ileri noktasında oldukları için itibar görüyor. Bu teknoloji olgunlaştığında, iddialı orta sınıf akıllı telefonların ön plana çıktığını ve yenilikçi özellikleri kullanıcılara sunduğunu görüyoruz. AMOLED ve yüksek yenileme hızlarına sahip ekranlar gibi özelliklerden sonra Xiaomi, Redmi Note 13 Pro Plus orta sınıf telefonunu IP68 sertifikası ile sunacak.

Redmi Note 13 Pro Plus IP68 sertifikası ile gelecek

Redmi'nin Ürün Direktörü Wang Teng Thomas tarafından resmi olarak paylaşılan en son bilgilere göre Redmi Note 13 Pro Plus, toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahip olacak. Redmi Note 13 Pro Plus, 30 dakikaya kadar 1,5 metre derinliğe kadar tatlı su altında kalabilecek. Elbette bildiğiniz üzere deniz gibi tuzlu sularda işler değişiyor.

IP derecesine sahip hemen hemen her telefonda olduğu gibi hiçbirimizin okumadığı garanti şartları ve kullanma kılavuzu, su hasarının garantiye dahil olmadığını belirtir, bu nedenle yine de dikkatli olmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Derecelendirmenin serideki diğer telefonlara da uygulanıp uygulanmayacağı veya özelliğin üst düzey "Pro Plus" modeline mi ayrılacağı henüz belli değil.

Ancak genel olarak bu özelliğin Pro Plus modeline özel olacağı öngörülüyor. Ayrıca telefon, OnePlus Ace 2 Pro'da karşımıza çıkan "Yağmur Suyu Dokunuşu" özelliğini de destekleyerek telefonun yağmurda kullanımını kolaylaştıracak.

Orta sınıfın yeni kralı: 16GB RAM'li Redmi Note 13 Pro performans testinde!

Redmi Note 13 serisi 21 Eylül 2023'te Çin'de piyasaya sürülüyor. Pro Plus varyantı yeni Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye sahipken, Pro varyantı Dimensity 7200 Ultra işlemciye sahip olacak. Bu telefonlarda beklenen diğer önemli özellikler arasında Pro Plus modelinde kavisli OLED ekran ve ana kamera için 200 MP Samsung ISOCELL HP3 sensör yer alıyor. Telefonun Çin harici pazarlara da gelmesi bekleniyor.

Beklenen özellikler

ÖzellikBilgi İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2 İşletim Sistemi: Android 13RAM: 18 GB / 16 GBAna Kamera: 200 Megapiksel, f/1.65 diyafram açıklığıEkran Boyutu: 6.67 inçEkran Çözünürlüğü: 2712 x 1220 pikselEkran Teknolojisi: Kavisli OLEDEkran Yenileme Hızı: 144 HzBatarya Kapasitesi: 5000 mAhŞarj: 67 WSuya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

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