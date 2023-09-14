Redmi Note 13 Pro Özellikleri ve Detayları

Redmi Note 13 Pro son dönemlerde özellikle Android kullanıcılarının en çok merak ettikleri cihazlar arasında. Hatta birçok kullanıcı Redmi Note 8 modelinin bile hala alınıp kullanılabileceğini merak ediyor. Bu konuda Samet'in cevabıysa çok net: Temizini bulabiliyorsanız alın! Peki serinin en yeni telefonu olacak olan Redmi Note 13 Pro'da bizleri neler bekliyor? İşte şimdiye kadar Note 13 Pro ile ilgili bilinen tüm detaylar…

Redmi Note 13 Pro nasıl olacak?

İşte tüm sızıntılar ve bilinenler!Ailenin en çok merak edilen modeli bu sıralar Redmi Note 13 Pro! Bu yüzden Yeşil Robot editörlerinden Samet sizler için Redmi Note 13 Pro ile ilgili tüm bilinenleri paylaştı. Peki yeni model nasıl olacak? Bu soruların cevapları videomuzda. İşte videomuz ve iyi seyirler.

Ortaya çıkan bilgilere göre Note 13 Pro modelleri ile herkese hitap edecek. Bunun nedeni ise RAM bellek ve depolama seçenekleri. Bugün gelen bilgilere göre Note 13 Pro 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere dört farklı RAM bellek seçeneği ile satışa sunulacak.

Yine depolama tarafında da 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak dört farklı seçenek sunacak olan Note 13 Pro, her bütçeye ve her isteğe hitap edecek gibi duruyor. Bunun yanı sıra gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9200+'dan alacak olan Note 13 Pro, toplam 187 gram ağırlığında olacak. Elektriksel anlamda gücünü ise 5160 mAh'lik bataryasından alacak.

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Note 13 Pro Plus'a geçtiğimizde ise bizleri yine 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği karşılıyor. Burada Note 13 Pro modelinden ayrılarak 18 GB RAM bellek ile gelecek olan Redmi Note 13 Pro Plus, arka tarafında 200 Megapiksellik bir ana kamera taşıyacak. Bunun yanında ise 8 Megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksellik makro kamera bulunacak.

Peki siz yeni Note 13 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için Yeşil Robot YouTube kanalına abone olun!