Realme GT Neo 6 SE Ekran Değişim Ücreti Sadece 80 Dolar!

Akıllı telefon pazarındaki değişim tüm hızıyla sürüyor. Gelişen teknolojiyle günden güne daha da yetenekli hale gelen bu cihazların tamir ücretleri de sürekli artıyor. Ancak burada bazı istisnalar olduğunu söylemek mümkün. Zira geçen günlerde tanıtılan dünyanın en parlak ekranına sahip akıllı telefonu bu istisnalara bir örnek konumunda.

Realme GT Neo 6 SE ekran değişim ücreti gündem oldu

6.000 nit ile dünyanın en parlak akıllı telefon ekranına sahip GT Neo 6 SE modeli geçen günlerde kullanıcı karşısına çıktı. Şu an için Çin'de satışı bulunan modelin yedek parça ve değişim ücretleri paylaşıldı. Doğal olarak tüm gözler akıllı telefonun ekran değişim ücretindeydi diyebiliriz.

Realme GT Neo 6 SE'nin ekran değişim ücreti sadece 80 dolar. Bu, özellikle günümüz telefonlarının ekranlarının ortalama 150 ila 200 dolar arasında (amiral gemilerinde daha da artıyor) değiştirildiğini dikkate alındığında bir hayli ucuz.

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Akıllı telefonun yedek parça ücretleri şöyle;

ParçaFiyatAnakart – 16GB+512GB: 1599 Yuan (~ 225 ABD Doları) – 16 GB+256 GB: 1499 Yuan (~ 210 ABD Doları) – 12 GB+256 GB: 1399 Yuan (~ 197 ABD Doları)Ekran580 Yuan (~ 81 $)Arka Kamera (Ana)– Ana: 199 Yuan (~ 28 $) – Geniş: 95 Yuan (~ 13 $)Ön kamera159 Yuan (~ 22 $)Pil179 Yuan (~ 25$)Pil Kapağı Düzeneği159 Yuan (~ 22 $)Parmak İzi Modülü99 Yuan (~ 13$)Hoparlör50 Yuan (~ $)Şarj Adaptörü149 Yuan (~ 21$)Veri kablosu39 Yuan (~ 5$)

Akıllı telefonun tüm özellikleri ise şöyle;

ÖzellikDeğer Ekran6.78 inç esnek OLED, BOE S1 luminesan malzemesi, 2780 x 1264 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık (HDR için), 1600 nit tipik maksimum parlaklık, 1000 nit manuel maksimum parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 7+ Gen 3Bellek8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAMDepolama256GB / 512GB UFS 3.1 dahili depolamaKamera (Arka)50MP Sony IMX882 ana sensör (OIS), 8MP ultra geniş açılı sensör (Sony IMX355)Kamera (Ön)32MP Sony IMX615Batarya5500mAh, 100W hızlı şarj, SUPERVOOC S güç yönetim çipiAğırlık191gİşletim SistemiRealme UI 5.0Ek ÖzelliklerXiaobu Asistanı, IR blaster, X-eksenli lineer motor, NFC, çift frekanslı GPS, IP65 toz ve suya dayanıklılık, ekran altı parmak izi sensörüRenk SeçenekleriGümüş ve Yeşil

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