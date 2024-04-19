Razer, Mobil Oyunculuğa Odaklanan Yeni Gamepad Modelini Tanıttı

Razer, özellikle mobil oyunculuğa odaklanan yeni gamepad modelini tanıttı. Razer Kishi Ultra olarak adlandırılan yeni mobil oyun kontrolcüsü, Android/iOS/PC için kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı ve ışıklandırma detayıyla dikkat çekiyor.

Razer Kishi Ultra neler vadediyor?

Razer'ın önceki kapaklı mobil oyun kontrolcülerinin aksine Kishi Ultra, konsol ve PC gamepad'lerine benziyor. İkiz analog parmak çubukları, yön tuşları ve kontrol düğmelerine yer veriyor. Bu da hem mobil hem de masaüstü oyunlarda kullanılabileceği anlamına geliyor.

Şirketin açıklamasına göre Kishi Ultra; Android telefon, iPhone ve iPad mini gibi 8 inç'e kadar tabletlerle uyumlu olacak. Ayrıca Android ve Windows cihazlarda dokunsal titreşim için Razer'ın HD haptics özelliğini de destekliyor.

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Oyuncular ayrıca arka düğmeleri ve Chroma RGB aydınlatmayı kişiselleştirebilecek. Popüler oyunlara özel optimizasyonlar sağlayan Nexus uygulamasıyla da tam uyumluluk sağlayacak. Gamepad ayrıca USB-C bağlantı noktasını bağlamadan, telefonun üstten takılmasına izin vererek kullanılabilirliği artırıyor.

Razer ayrıca BlackWidow V4 Mini HyperSpeed klavyesini de tanıttı. Sağ tarafında numerik tuş takımı bulundurmadığından dolayı standart bir klavyeye göre oldukça küçük olan BlackWidow V4 Mini HyperSpeed, böylece çok daha rahat kavranabiliyor.

Şirketin açıklamasına göre Kishi Ultra fiyatı 149,99 dolar olarak belirlendi. Ayrıca Kishi Ultra'nın PC bağlantısı için USB-C'ye sahip Kishi V2 modeli ise 99,99 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu. Ülkemize ne zaman geleceği belirsiz.

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