ÇOMÜ Araştırma Dekanı Karav, T3 Vakfı'nda danışman olarak görevlendirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı bünyesinde "Uluslararası Projeler ve Akademik İşbirliği Danışmanı" olarak görevlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, daha önce TÜBA ve TÜSEB ödülleri alan ÇOMÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Karav, T3 Vakfı bünyesinde "Uluslararası Projeler ve Akademik İşbirliği Danışmanı" görevine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bilgi üretimini somut çıktılara dönüştüren, ulusal kalkınmayı destekleyen ve sürdürülebilir değer oluşturan akademik yaklaşımıyla öne çıkan Karav'ın bu görevinin, ÇOMÜ'deki genç araştırmacılar ve öğrenciler için de önemli bir motivasyon kaynağı olacağını ifade etti.