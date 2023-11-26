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Piyano çalan robot sergilendi

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Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda, Zhejiang Laboratuvarı tarafından geliştirilen piyano çalan bir robot sergilendi. Robot, 30'dan fazla parça çalabiliyor.

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Piyano çalan robotun çeşitli görüntüleri

Piyano çalan bir robot, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilendi.

Zhejiang Laboratuvarı tarafından geliştirilen "robot piyanist" 30'dan fazla parça çalabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Teknoloji Haberler

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