Piyano çalan robot sergilendi
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Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda, Zhejiang Laboratuvarı tarafından geliştirilen piyano çalan bir robot sergilendi. Robot, 30'dan fazla parça çalabiliyor.
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Piyano çalan robotun çeşitli görüntüleri
Piyano çalan bir robot, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilendi.
Zhejiang Laboratuvarı tarafından geliştirilen "robot piyanist" 30'dan fazla parça çalabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji