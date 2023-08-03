Petlas, SOLID ST Havasız Forklift Lastikleriyle Endüstriyel Kullanımda Yüksek Performans Sunuyor

Petlas, son teknoloji kullanılarak geliştirdiği SOLID ST tam dolu, havasız forklift lastikleriyle endüstriyel kullanımda yüksek dayanım ve performans sunuyor. Zorlu çalışma koşulları ve ağır yük altında üstün performans sağlayan lastikler, havalı lastiklere göre daha yeni bir teknolojiyle üretiliyor. Petlas'ın yeni lastikleri her ebatı hem kendinden segmanlı hem de segmansız olarak üretiliyor. SOLID ST havasız tam dolu forklift lastikleri, kesilmeye, kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı güçlü yapısıyla lastik ömrünü uzatıyor.

Petlas, son teknoloji kullanılarak geliştirdiği SOLID ST tam dolu, havasız forklift lastikleriyle endüstriyel kullanımda yüksek dayanım ve performans sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, zorlu çalışma koşulları ve ağır yük altında üstün performans sağlayan lastikler, havalı lastiklere göre daha yeni bir teknolojiyle üretiliyor. Dayanıklılık, güvenlik ve sürüş konforunu bir araya getirerek işletmelerin operasyonlarını daha kolay yapmalarını sağlıyor.

Petlas'ın yeni lastiklerinin her ebatı hem kendinden segmanlı hem de segmansız olarak üretiliyor. Kendinden segman tasarımı tek parça janta kolayca montaj olanağı getiriyor.

Fabrika sahalarından depolama alanlarına, limanlardan diğer üretim alanlarına kadar olmazsa olmaz makinelerinden olan forkliftler, verimli bir şekilde çalışması ve uzun ömürlü olması bakımından önem taşıyor. Kullanılan lastiklerin dayanıklılık ve performansı, forkliftlerin verimliliğine de katkı sağlıyor.

Petlas'ın yeni nesil teknolojiyle geliştirdiği SOLID ST havasız tam dolu forklift lastikleri, kesilmeye, kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı güçlü yapısıyla lastik ömrünü uzatıyor. Elastik iç kat, konforlu ve yumuşak bir sürüş sağlarken, ekstra sert taban ise lastiğin bütünsel yapısını korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca jant koruyucu çıkıntı ile jantı hasarlara karşı korurken, kendinden segmanlı yapısı ile tek parça janta kolay monte etme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, Petlas olarak her zaman yenilikçi ürünler geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, gelişen teknoloji ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda her zaman yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Boran, "Forklift lastikleri, endüstriyel faaliyetlerde önemli bir role sahip olduğundan, bu alanda yenilikçi bir ürün geliştirmek bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda, AR-GE çalışmalarımız ve mühendislik bilgimizle, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak adına SOLID ST havasız forklift lastiklerini geliştirdik. Bu lastiklerle kullanıcılara daha yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik sunar iş süreçlerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.