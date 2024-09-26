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PEGASUS Hava Yolları, Yapay Zeka İle Kaptan Sesini Anonslarını Kişiselleştiriyor

PEGASUS Hava Yolları, Yapay Zeka İle Kaptan Sesini Anonslarını Kişiselleştiriyor
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PEGASUS Hava Yolları, yapay zeka ile klonlanmış kaptan sesiyle anons yapmaya başladı. Uygulama, İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşan ülkelerdeki uçuşlarda devreye girecek ve misafirlere kendi dillerinde bilgi verilecek.

PEGASUS Hava Yolları, kabin içi anonsunu, klonlanmış gerçek bir kaptan sesiyle ve misafirlerin kendi ana dillerinde yapmaya başladığını duyurdu. İlk olarak 24 Eylül'deki Sevilla seferiyle başlayan uygulama Ekim sonu itibariyle, İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşulan ülkelere yapılan uçuşların tamamında hayata geçecek.

Pegasus Hava Yolları, 'Türkiye'nin dijital hava yolu' olma hedefi doğrultusunda misafirlerine seyahat deneyimlerini daha konforlu hale getirecek yeni bir projeyi hayata geçirdiğini açıkladı. Pegasus'un İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşulan ülkelerdeki uçuş noktalarına yaptığı seferlerde, artık İngilizce anonsu takiben, yapay zeka ile klonlanmış gerçek kaptan sesiyle, ilgili dilde anons yapılacak.

Proje ilk olarak 24 Eylül'deki Sevilla seferiyle hayata geçirildi. Yapay zeka kullanılarak klonlanan gerçek bir kaptanın sesiyle misafirlere İspanyolca dilinde 'Hoş geldiniz' denilerek, yeni hattın açılışına dair bilgiler verildi. Uygulama, Ekim sonu itibariyle, ilgili uçuşların tamamında hayata geçecek.

PEGASUS INNOVATION LAB İLK PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz yıl Silikon Vadisi'nde kurulan Pegasus Innovation Lab, sektörde yapay zekayla ses klonlama ve farklı dillerde anons sisteminin hayata geçirilmesinin mimarı olarak dikkat çekiyor. Pegasus bünyesinde görev alan kadın ve erkek kaptanların sesinin klonlanmasıyla oluşturulan sistem, her uçuşa özel olarak ilgili dillerde dinamik anonslar yapılmasını sağlıyor.

Anonslarda uçuş bilgileri, hava durumu, varış noktası, kaptan adı ve uçuş süresi gibi parametreler, yapay zeka ile her uçuş öncesinde güncellenerek misafirlerle paylaşılacak. Pegasus, bu projeyle misafirlerine kendi dillerinde seslenerek onlara kişiselleştirilmiş ve yenilikçi bir uçuş deneyimi sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Pegasus Hava Yolları Yapay Zeka Havacılık Teknoloji Pegasus Güncel

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