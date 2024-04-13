Paramount, 2025'te yayınlanacak Star Trek filmiyle orijinal hikayeye dönüyor

Paramount Pictures, ABD'de düzenlenen bir etkinlik kapsamında Star Trek serisini canlandırmayı planladığını açıkladı. Film serisinin geleceğine ilişkin yapılan açıklamada, 2025 yılında vizyona girecek yapımın orijinal hikayeye odaklanacağını söyledi.

2025'te yayınlanacak Star Trek filmi eski hikayeyi canlandıracak

Paramount, Star Trek 4 filminin geliştirme sürecinin devam ettiğini belirtti. Ancak öte yandan stüdyo, "Star Trek Origin Story" adını taşıyan yeni bir yapıma da başlayacaklarını söyledi. Filmin Toby Haynes tarafından yönetileceği ve yapımcılığını ise J.J. Abrams üstleneceği bildirildi.

Paylaşılan detaylara göre, 2009'da gösterime giren Star Trek'ten önceki hikayeyi ele alacak. Bu da yeni filmin, Starfleet ve Federation'ın 22. yüzyılın ortalarındaki hikayesini anlatabileceği anlamına geliyor. Ancak filmin konusuyla alakalı detayların belirsiz olduğunu belirtelim.

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Paramount, yaklaşık on yıldır yeni bir proje hazırlamayarak Star Trek film serisini adeta rafa kaldırmıştı. Sevilen uzay macerasının son bölümü olan Star Trek Beyond, 2016 yılında gösterime girmişti. Star Trek 4 bu yapımın hikayesini devam ettirecekken, yeni duyurulan yapım ise eski hikayeleri canlandıracak.

Aradan geçen sürede Star Trek'in dizi dünyasında büyüdüğünü söylemek mümkün. Discovery, Picard, Lower Decks ve Prodigy gibi yeni dizilerle Paramount+'da genişledi. Yayın devi ayrıca kısa süre önce Star Trek: Section 31'i de erişime açtı.

Konuyla ilgili detaylar henüz bilinmese de, "Star Trek Origin Story" hem Trek hayranlarına hem de yeni gelenlere hitap edebileceğini gösteriyor

yeni Origin Story'nin prequel yaklaşımı,. Abrams'ın katılımı ve TV şovlarının popülerliği ile 2025 filmi, Uzay Yolu'nu yeni maceralar için beyaz perdeye geri getirmeyi amaçlıyor. Hayranlar önümüzdeki yıllarda daha fazla oyuncu kadrosu ve çekim duyurusu için gözlerini dört açacaklar.