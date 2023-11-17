Panasonic, Uluslararası Yangın Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'ne katılıyor

Panasonic, bu yıl düzenlenen Uluslararası Yangın Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nde profesyonel yangın algılama sistemleri ile yer alacak. Fuarda marka, C01 standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Panasonic, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yangın Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'ne (TÜYAK) profesyonel yangın algılama sistemleri ile katılım sağlıyor. 22-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek fuarda marka, C01 standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Yangından Korunma Eğitim Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Yangın Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, bu yıl 22-24 Kasım tarihlerinde 'Yangın Güvenliğinde Teknolojik Gelişmeler ve Dijitalleşme' temasıyla düzenlenecek. TÜYAK 2023 etkinliğinde son teknoloji ürünleriyle yerini alacak Panasonic Electric Works Türkiye, CO1 standında ziyaretçilerle buluşacak.

30 yılı aşan deneyim ile yangın güvenliğinde inovatif çözümler

Yapılan açıklamaya göre, sektörde 30 yıl aşkın deneyimiyle yapılar için büyük önem arz eden yangın güvenliğine yönelik çözümler sunan Panasonic Electric Works Türkiye, bakım ve kurulum kolaylığı sağlayan inovatif ürünlerden güvenlik ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümlere uzanan geniş ürün gamıyla fuardaki yerini alacak. EBL One ürünü ile öne çıkan marka, aynı zamanda anahtar teslim projelerle de sektörün tercihi olmaya devam ediyor. - İSTANBUL