Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, elektrikli SUV modeli EX30'da batarya paketlerinde aşırı ısınma ve buna bağlı yangın riski tespit edilmesi üzerine 40.323 adetten fazla aracı geri çağırma kararı aldı.

YANGIN TEHLİKESİ

Geri çağırma kararı, yüksek voltajlı bataryaların aşırı ısınma potansiyeli ve buna bağlı olası yangın tehlikesi nedeniyle alındı. Etkilenen EX30 modellerinde, batarya modüllerinin değiştirileceği veya yeniden kontrol edileceği açıklandı.

GEREKLİ BAKIM ÜCRETSİZ YAPILACAK

Volvo'nun açıklamasına göre geri çağırma kapsamındaki modeller arasında tek motorlu uzun menzilli EX30 ile çift motorlu performans versiyonları yer alıyor. Şirket yetkilileri, etkilenen araç sahipleriyle iletişim kurmaya başladıklarını ve gerekli teknik bakımın ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

44 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Elektrikli araç sektöründe batarya kaynaklı güvenlik tartışmaları son dönemde artıyor. Bataryaların aşırı ısınması durumunda yangın riski bulunması, üreticileri geri çağırma ve yazılım/batarya güncellemeleri yapmaya itiyor. Benzer şekilde, Volkswagen de yüksek voltajlı bataryaların aşırı ısınma ve yangın riskine karşı ID.4 modellerinden yaklaşık 44 bin aracı geri çağırmıştı. Bu kapsamda hem yazılım güncellemesi hem de batarya değişimi yapılacağı bildirildi.

Volvo'nun kararı, elektrikli araç batarya güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bataryaların termal yönetim sistemlerindeki her türlü potansiyel riske karşı üreticilerin hızlı ve kapsamlı önlemler alması gerektiğini vurguluyor.