Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı.

Kaldığı otel odasında televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı. Televizyona entegre edilmiş gizli kamera bulan adam, "Beni televizyona bağlamışlar, ana ekrandan görüntümü veriyorlar. Şu an yönetimle konuşacağım." derken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Bir otel odasında televizyonun arkasında profesyonelce entegre edilmiş bir gizli kamera bulundu.
  • Gizli kameranın görüntüsü canlı olarak televizyonun ana ekranına aktarılıyordu.
  • Otel yönetimine şikayette bulunulacağı belirtildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, konakladığı otel odasında tesadüfen televizyonun arkasını kontrol ederken hayatının şokunu yaşadı.

OTEL ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Cihaza profesyonelce entegre edilmiş bir gizli kamera bulan adam, kendi görüntüsünün canlı olarak televizyonun ana ekranına aktarıldığını fark etti. O anları cep telefonuyla kaydeden yolcu, mahremiyetinin ihlal edildiğini belirterek durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BENİ TELEVİZYONA BAĞLAMIŞLAR"

Yaşadığı dehşeti "Beni televizyona bağlamışlar, görüntümü ana ekrandan veriyorlar" sözleriyle anlatan genç adam, otel yönetimine şikayette bulunacağını ifade etti. Kısa sürede yayılan görüntüler, otellerdeki güvenlik ve mahremiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
