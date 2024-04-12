OnePlus ve Oppo, Google'ın en güçlü yapay zeka modeli Gemini Ultra'yı amiral gemisi modellerine entegre edecek

OnePlus ve Oppo, Google'ın en güçlü yapay zeka modeli Gemini Ultra'yı amiral gemisi modellerine entegre edeceklerini duyurdu. BBK'nın sahibi olduğu iki teknoloji devi; bu yıl içinde Google'ın en büyük dil modelini benimsemeye başlayacak.

Oppo ve OnePlus cihazları Gemini Ultra alacak

Şu anda Samsung Galaxy S24 ve Google Pixel 8 ailesinde daha küçük Gemini Pro ve Nano modelleri kullanılıyor. Gemini Ultra ise Google'ın yapay zeka portföyündeki en büyük model olarak öne çıkıyor. Ultra'nın daha fazla parametreye sahip olması, yeteneklerini de ikiye katlıyor.

OnePlus ve Oppo, Gemini Ultra'yı entegre ederek akıllı telefonlarda en gelişmiş yapay zeka deneyimlerini sunmayı hedefliyor. Gemini Ultra'ya ek olarak, Google'ın Cloud AI ürün ve hizmetlerini de cihazlarına eklemek istediğini ifade etti.

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Bu sayede amiral gemisi telefonlar, makaleleri ve sesleri özetleme yeteneğine sahip olacak. Cihazlar ayrıca sosyal medya içeriği oluşturmak için üretken yapay zeka yetenekleri de destekliyor. Bu yeteneklerden bazıları şu anda Pixel ve Galaxy cihazlarında bulunuyor.

OnePlus ve Oppo'nun hangi modellere yapay zeka vereceği açıklanmadı. Ancak Gemini Ultra entegrasyonunun, OnePlus 12 ve Oppo Find X7 Ultra gibi bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek amiral gemilerine özel olması bekleniyor.

OnePlus şu anda fotoğraflardan nesneleri kaldıran AI Eraser aracını sunuyor. Ancak şirketler, Gemini Ultra'yı önümüzdeki beş yıl içinde akıllı telefon yelpazesine genişletmek istediğini söyledi.

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