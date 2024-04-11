Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni Nord CE4 5G modelini tanıttı. Orta segment kataloğuna eklenen cihaz, fiyat-performans canavarı olmasıyla dikkat çekmeyi başardı. Bugün ise OnePlus Nord CE4 5G, çok satanlar listesinde zirveye oturdu.

OnePlus Nord CE4 5G, zirveye oturdu!

OnePlus, kısa süre önce Amazon Hindistan üzerinden piyasaya sürdüğü OnePlus Nord CE4 5G modelinin 300 dolar altında fiyata sahip akıllı telefonlar arasında en çok satan olarak birinci sıraya adını yazdırdığını açıkladı.

Akıllı telefon için 8 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB şeklinde iki seçenek sunuluyor. Bunların fiyatları ise sırasıyla 299 dolar ve 323 dolar. Çok satanlar sıralamasına giren versiyon ise ilk seçenek. Peki oldukça dikkat çeken bu telefonun özellikleri neler?

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OnePlus Nord CE4 5G modeli, 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca Android 14 tabanlı OxygenOS 14 üzerinde çalışıyor.

Ön tarafında 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Öte yandan cihazın 100W hızlı şarjdan beslenen 5500 mAh'lik bataryadan güç çektiğini de belirtelim.

OnePlus Nord CE4 özellikleri şu şekilde sıralandı;