OnePlus Ace 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından OnePlus'ın 4 Ocak'ta tanıtmaya hazırlandığı Ace 3 modeli için geri sayım başladı. Modelle ilgili bugüne çok sayıda sızıntı ortaya çıktı ve bu nedenle akıllarda birçok soru işareti mevcut. Çinli marka tarafından kısa süre önce yapılan paylaşım bu soruların büyük bir kısmını ortadan kaldırıyor. İşte OnePlus Ace 3 özellikleri!

OnePlus Ace 3 hangi özelliklerle gelecek?

OnePlus, paylaştığı tanıtım posterleriyle Ace 3 modelinin ekran özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon BOE tarafından üretilen 6,78 inç 1.5K çözünürlüklü X1 serisi 8T LTPO OLED bir panelle gelecek. Dahası, bu panel maksimum 4.500 nit parlaklık destekliyor ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Cihazda geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. Qualcomm, işlemci için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında modelde 8 GB / 16 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB ve 1 TB (UFS 4.0) depolama mevcut olacak.

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Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Son olarak 100W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Cihazın şimdiye dek sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;