Okyanus Sıcaklıkları Prochlorococcus Alglerini Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
ABD'de yapılan bir araştırma, okyanus yüzey sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Prochlorococcus türü alglerin faaliyet ve üreme oranlarının düşeceğini ortaya koydu. Çalışma, küresel ısınmanın bu önemli fitoplanktonlar üzerindeki etkilerini incelemekte.

ABD'de araştırmacılar, okyanusların yüzey sıcaklıkları arttıkça, besin zincirinde önemli rol oynayan "Prochlorococcus" türü alglerin faaliyet ve üreme oranlarının olumsuz etkilendiğini tespit etti.

Washington Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, okyanuslardaki yaygın besin üretici canlılarından "Prochlorococcus" türü fitoplanktonlar üzerinde çalışma yaptı.

Dünyadaki tüm fotosentezin yüzde 5'ini yapan bu alg türünün farklı sıcaklık koşullarına adaptasyon sürecini inceleyen araştırmacılar, mikroskobik boyuttaki bu canlıya dair yaklaşık 800 milyar örneği analiz etti.

Çalışmada, öncesinde küresel sıcaktan etkilenmeyeceği sanılan bu türün, yüzey sıcaklığı 30 dereceyi aşan okyanuslarda üreme oranlarının belirgin düzeyde azaldığı görüldü.

Araştırmacılar, tropik kuşaktaki okyanuslarda yüzey sıcaklığının şiddetli seviyede artması halinde "Prochlorococcus" etkinliğinin yüzde 51 oranında azalacağını öngörüyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Teknoloji
