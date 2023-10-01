NVIDIA üzgün: AMD'den her oyunu coşturacak yeni teknoloji!

NVIDIA uzun yıllardır DLSS teknolojisinde yapay zeka yardımıyla oyunlarda performans artışı sağlıyor. AMD'de bu teknolojiye karşılık gelen özellik ise FSR oldu. FSR 3.0'ın tanıtılmasının ardından, AMD, Fluid Motion Frame isimli yepyeni bir teknolojiyi daha görücüye çıkardı.

AMD Fluid Motion Frame nedir? Hangi ekran kartları destekliyor?

AMD, geliştirici desteği gerektirmeden oyunlardaki kare hızlarını artırmayı hedefleyen yeni teknolojini tanıttı. Fluid Motion Frame (FMF) adlı yeni kare oluşturma tekniği, AMD Adrenalin yazılımı aracılığıyla kullanılabilecek. FSR ile benzer olsa da, geliştirici desteğine ihtiyaç duymaması hızla genişleyeceğini gösteriyor.

FMF, gerçek işlenmiş kareler arasına makine öğrenimiyle oluşturulmuş sanal kareler ekleyerek çalışıyor. Bu, görüntülenen kare hızını yapay olarak yükseltiyor ve sahne hareketini daha gerçekçi hale getiriyor.

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AMD'nin açıklamasına göre FMF; şu anda Starfield, Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3 gibi 12 oyunda destekleniyor. Ancak kullanıcıların Adrenalin sürücü ayarlarından herhangi bir DirectX 11 veya 12 oyunu için etkinleştirebileceğini belirtelim.

FMF için tek kısıtlama şimdilik Radeon RX 7000 serisine özel olması. Eğer RX 7000 ailesinden bir ekran kartı kullanıyorsanız, son Adrenalin güncellemesini yükleyerek oyunlarda performans artışı yaşayabilirsiniz.

Fluid Motion Frame'in, FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) veya DLSS 3 gibi teknolojilere rakip olmadığını belirtelim. Hatta yazılım üzerinden uygulandığı için daha az performans artışı sağlayabilir. Ancak tüm oyunlarda kullanılabiliyor olmasıyla merak uyandırdı.

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