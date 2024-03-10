Üye Girişi
Haberler

NVIDIA GTC 2024: Yapay Zeka Etkinliği

Güncelleme:

NVIDIA GTC 2024 etkinliği, San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmalarını içerecek. Etkinlik, yapay zekanın ilerlemelerini yansıtacak ve birçok ana ortak etkinlikte yer alacak.

NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Dev etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak.

NVIDIA GTC 2024 etkinliği: Yapay zeka çok konuşulacak

NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, verdiği röportajda, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını söylüyor. NVIDIA, veri merkezi çipleri ve grafik işleme birimleri (GPU) ile özellikle generatif AI'de popüler hale geldi.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, 18 Mart'ta SAP Center'da, normalde konserler için ayrılan bu mekanda, yaklaşık iki saatlik bir anahtar konuşma yapacak. Etkinlik, üretken yapay zeka devriminin kalbi olarak kabul ediliyor ve birçok ana ortak etkinlikte yer alacak.

NVIDIA Blackwell özellikleri sızdırıldı!

Jim Cramer, GTC'den canlı yayın yapacak. NVIDIA, üretken yapay zekada teknik yetkinlik sağlamak için yeni bir profesyonel sertifikasyon sunacak. Bu, büyük dil modelleri ve çoklu modlu iş akışı becerilerine odaklanacak iki ortak seviyedeki generatif AI sertifikasyonu içerecek.

NVIDIA'nın Omniverse platformu, sanayi metaverse'ini ve dijital ikizleri bir araya getiriyor. NVIDIA, Earth 2 süperbilgisayarını da geliştiriyor.

Bu da önümüzdeki on yıllar için iklim değişikliğini tahmin etmek üzere tasarlanmış. GTC'de 1,700 sunucu ve 900'den fazla konuşma olacak. Etkinlikten canlı yayınlar ve ana ortaklarla röportajlar yapılacak.

Etkinlikte 20 günlük, uygulamalı teknik atölyeler de sunulacak. NVIDIA GTC, dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol'un dev bir üretken yapay zeka kurulumu sergileyecek. Etkinlik, sorumlu AI ve AI'nin iş yaratma, iş yok etme veya iş değiştirme gibi konuları ele alacak tartışmaları da içerecek.

NVIDIA GTC 2024, yapay zeka ve teknolojinin geleceğine dair yeni ufuklar açan bir platform olmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Kısa bir bilgi olarak, NVIDIA'nın hisse senedi fiyatı bu yıl yüzde 84 arttı ve şirketin piyasa değeri 2.21 trilyon dolar olarak belirlendi. Peki sizin bu tarihi etkinlik hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Etkinlikler Sanat Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Şahinbey adayı Yakup Koca kimdir? Saadet Partisi Sultanbeyli adayı Muhammet Fetullah Bülbül kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet kimdir? Saadet Partisi Silivri adayı Mahmut Hamdemirci kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarıyer adayı Ahmet Gözcü kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir? Saadet Partisi Sancaktepe adayı Abdulkadir Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pendik adayı İsmail Haskul kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maltepe adayı Nuri Tüfekçi kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Küçükçekmece adayı Mustafa Kurdaş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kartal adayı Murat Çeker kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler kimdir? Saadet Partisi Kağıthane adayı Halid Özgür Atak kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadıköy adayı Recep Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güngören adayı Kamil Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title