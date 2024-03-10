NVIDIA GTC 2024: Yapay Zeka Etkinliği

NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Dev etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak.

NVIDIA GTC 2024 etkinliği: Yapay zeka çok konuşulacak

NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, verdiği röportajda, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını söylüyor. NVIDIA, veri merkezi çipleri ve grafik işleme birimleri (GPU) ile özellikle generatif AI'de popüler hale geldi.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, 18 Mart'ta SAP Center'da, normalde konserler için ayrılan bu mekanda, yaklaşık iki saatlik bir anahtar konuşma yapacak. Etkinlik, üretken yapay zeka devriminin kalbi olarak kabul ediliyor ve birçok ana ortak etkinlikte yer alacak.

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Jim Cramer, GTC'den canlı yayın yapacak. NVIDIA, üretken yapay zekada teknik yetkinlik sağlamak için yeni bir profesyonel sertifikasyon sunacak. Bu, büyük dil modelleri ve çoklu modlu iş akışı becerilerine odaklanacak iki ortak seviyedeki generatif AI sertifikasyonu içerecek.

NVIDIA'nın Omniverse platformu, sanayi metaverse'ini ve dijital ikizleri bir araya getiriyor. NVIDIA, Earth 2 süperbilgisayarını da geliştiriyor.

Bu da önümüzdeki on yıllar için iklim değişikliğini tahmin etmek üzere tasarlanmış. GTC'de 1,700 sunucu ve 900'den fazla konuşma olacak. Etkinlikten canlı yayınlar ve ana ortaklarla röportajlar yapılacak.

Etkinlikte 20 günlük, uygulamalı teknik atölyeler de sunulacak. NVIDIA GTC, dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol'un dev bir üretken yapay zeka kurulumu sergileyecek. Etkinlik, sorumlu AI ve AI'nin iş yaratma, iş yok etme veya iş değiştirme gibi konuları ele alacak tartışmaları da içerecek.

NVIDIA GTC 2024, yapay zeka ve teknolojinin geleceğine dair yeni ufuklar açan bir platform olmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Kısa bir bilgi olarak, NVIDIA'nın hisse senedi fiyatı bu yıl yüzde 84 arttı ve şirketin piyasa değeri 2.21 trilyon dolar olarak belirlendi. Peki sizin bu tarihi etkinlik hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.